Schepen vraagt provincie om hulp tegen wateroverlast 30 mei 2018

02u45 0 Zwalm Schepen Johan De Bleecker (Open Vld) heeft een fotodossier samengesteld van de waterellende van vorige donderdag. Dat moet zijn vraag om hulp aan de provincie ondersteunen.

Vorige week donderdag zette een korte, maar hevige regenbui de straten van Munkzwalm in geen tijd blank. Schepen De Bleecker bundelde na afloop de schade in beeld, en stapt daar nu mee naar de provincie.





Landbouwers beslissen

"Met de vraag om extra maatregelen", zegt hij. "De erosiecoördinator van de provincie kan bijvoorbeeld wel onderhandelen met de landbouwers, maar uiteindelijk zijn het die laatsten die beslissen of er ingrepen op hun land uitgevoerd kunnen worden. We hebben momenteel drie spaarbekkens en in de loop der jaren zijn er heel wat bufferzones bijgekomen. Daarmee zijn we voorbereid op zwaar weer, maar niet op de extreme regenval zoals we die vorige week gezien hebben. We hadden ook de pech dat er nog maar weinig begroeiing is op de akkers, waardoor het water amper tegengehouden werd."





(TVR)