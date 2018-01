SAVE-bord en steentjes voor verongelukte Emiel 29 januari 2018

02u35 0 Zwalm Langs de Nederzwalmsesteenweg in Zingem is gisteren een SAVE-bord onthuld ter herdenking van Emiel Gailly (7). De jongen uit Nederzwalm is op die plaats om het leven gekomen bij een verkeersongeval op 3 maart 2016.

"Ik was die dag ontwaakt met het geluid van blije kinderen die beneden aan het spelen waren", vertelde Emiels papa Jeroen. Hij reed samen met Emiel langs de Nederzwalmsesteenweg, toen het jongetje werd opgeschept door een motorfiets, die véél te snel over de weg scheurde.





"Het beeld van voorheen klopt niet meer: een lege stoel aan tafel, geen groepsknuffel meer met vier kinderhandjes, geen aanmoedigingen meer van jou tijdens het lopen, een lege plek op de trampoline. En je Lego-blokken blijven onaangeroerd liggen op tafel. Telkens ik iemand een dom verkeersmanoeuvre zie maken, verkramp ik en zie ik wat zich hier afspeelde opnieuw voorbij flitsen", getuigde de papa.





Steenmannetjes

"Emiel, we zien je nog elke dag stralen, al kan dat alleen met onze ogen dicht. Konden we je nog maar eens goed knuffelen, want dat is wat iedereen zo graag zou willen", bedacht Emiels mama Trien, waarna Emiels klasgenootjes uit het derde leerjaar en van zijn broertje Achiel uit het eerste leerjaar van de Gemeentelijke Basisschool 'De Bosrank' in Zingem een liedje voor hem zongen. Bij het SAVE-bord stapelden de kinderen witte keitjes tot steenmannetjes, omdat Emiel zelf ook vaak met steentjes speelde.





Bij het einde van de herdenking voor Emiel, waarop zo'n tweehonderd mensen aanwezig waren, lazen Paul Vandewalle en Martine Goossens van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) een akelig lange lijst voor met namen van kinderen die het afgelopen jaar in het verkeer om het leven zijn gekomen. Het OVK vraagt een strenger optreden tegen weggebruikers die te snel of onder invloed rijden. De motorrijder die Emiel opschepte, reed te snel. Hij is bij het ongeval ook om het leven gekomen. (DCRB)