Romain en Arlette nemen afscheid van basisschool Het Groene Lilare Sint-Maria-Latem Frank Eeckhout

27 december 2018

13u20 0 Zwalm Basisschool Het Groene Lilare in Sint-Maria-Latem heeft afscheid genomen van buschauffeur Romain en ochtendopvang Arlette.

“Omdat een gewoon ‘merci’ veel te weinig was, hebben we met een knal afscheid genomen van dit bijzonder duo. ‘s Morgens verrasten de juffen meester Romain en Arlette met een taxirit in de schoolbus. Nadien volgde een heerlijk ontbijt en een leuke babbel. Ook de directeur had nog een boodschap voor de twee. Tenslotte namen ook de kinderen afscheid van de man met de krullende snor en zijn supervrouw.