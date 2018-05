Rode Duivels op groot scherm bij Ysebaert 30 mei 2018

Wie de wedstrijden van onze Rode Duivels op een groot scherm wil volgen, kan tijdens het WK terecht aan café Ysebaert in Munkzwalm. Deze keer niet op de parking van het voormalige OCMW-gebouw, maar wel in en naast zaal Thetalia.





"Het moet opnieuw één groot feest worden", zegt uitbater Jurgen Ysebaert. "Er komt zowel in de zaal als buiten een scherm te staan. Voorts trekken we ook een eetstandje en een springkasteel op."





Café Ysebaert werd vier jaar geleden door de Belgische Voetbalbond officieel erkend als supporterslokaal van de Rode Duivels. "De voetbalmatchen van ons nationaal elftal worden altijd op een groot scherm getoond, maar voor het WK steken we nog een tandje bij", klinkt het. "Zo zal een dj de sfeer brengen bij elke match. En de toegang is telkens gratis." (TVR)