Rijverbod voor vrouw die dronken paaltje ramt 01 februari 2018

A. V. uit Zwalm is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 1.400 euro en 53 dagen rijverbod nadat ze op 21 april vorig jaar in beschonken toestand tegen een paaltje reed ter hoogte van camping Canteclaer langs de Rekegemstraat. De dame had 1,98 promille alcohol in het bloed, goed voor zo'n 8 glazen alcohol. Aangezien ze niet aan haar proefstuk toe was, zal ze ook de vier proeven opnieuw moeten afleggen. Concreet betekent dit dat ze haar rijbewijs pas terug krijgt na het opnieuw slagen in het theoretisch en praktisch rijexamen én medische en psychologische proeven. (TVR)