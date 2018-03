Restauratie dorpskern Roborst wint publieksprijs 16 maart 2018

De heraanleg van de dorpskern van Roborst won de publieksprijs op het Congres Vlaamse Publieke Ruimte. Het project wordt geloofd omwille van zijn combinatie van kleinschaligheid en behoud van typische kenmerken van de dorpskern. Roborst nam het op tegen projecten in Borgerhout, Kortrijk en Mechelen. Het project 'Mechelen Boulevard Leeft' werd door de vakjury als eindwinnaar gekozen. De dorpskern van Roborst zal subtiel gemerkt worden met een vermelding van deze prijs. De organisatie verwoordt het belang ervan zo: "Het winnen van de Prijs Publieke Ruimte katapulteert het project, de bouwheer en de ontwerper naar grote bekendheid in de vakwereld van de publieke ruimte en 'eeuwige roem' in de galerij van winnaars." (TVR)