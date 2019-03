Restaurant De Mechelse Koekoek in Sint-Denijs-Boekel: de molen is er stilgevallen, maar de keuken helemaal niet Onze beoordeling • Eten: 9/10 • Bediening: 8/10 • Comfort: 7/10



Ronny De Coster

27 maart 2019

09u29 0 Zwalm De Mechelse Koekoek bevindt zich in een voormalig watermolenhuis aan de voet van de Molenberg, de bonkige kasseihelling op de grens van Sint-Denijs-Boekel en Sint-Maria-Horebeke. De Moldergemmolen maalt al een halve eeuw niet meer, maar het binnenwerk van de beschermde molen beheerst het interieur van de Koekoek: rustiek en zwaar. Wat een contrast met wat de nieuwe kok hier op het bord brengt. De molen is stilgevallen, de keuken duidelijk niet.

Die nieuwe kok, dat is Julie Baekelandt, bekend van het restaurant C-Jules in Zottegem, dat ze jaren heeft gerund en waar ze zich kroonde tot Lady Chef 2016. Peter De Deken haalde Julie begin september naar de Mechelse Koekoek. Ze gooide de hele menukaart overhoop.

Eet je in de Mechelse Koekoek niet à la carte, dan heb je nog de keuze uit drie menu's. En dan is er ook nog eentje op kindermaat.

We gaan voor het seizoensgebonden Marktmenu Winter en merken al bij het aperitiefhapje dat de nieuwe kok vermoedelijk ook het oude servies heeft weggegooid. In een fraai bordje vormen een bonbon van bloedworst, een zalfje van rode biet, een crumble van hazelnoot, een in zout en suiker gekonfijt stukje zalm, zalmeitjes en postelein een bijzonder smakelijke appetizer.

Het voorgerecht (foto) lijkt een wat druk, maar kleurrijk schilderijtje. Makreel, radijs en rammenas op een bodempje van zuurdesem: een uitblinker, vooral door de combinatie van pure smaken zonder poespas.

Na het soepje met de kleine en ook fijnere Franse bouchon-mosselen en een ravioli met ossenstaart valt de sorbet van sinaasappel erg in de smaak. Hij is een beetje mini, maar onder meer dankzij de toevoeging van de gekonfijte zeste van de sinaas een echte smaakbom. Ook de zeebaars als hoofdgerecht valt helemaal niet uit de toon en bij mijn dessertenminnende tafelgenote kan de tarte tatin met tonka, karamel en zeezout op veel bijval rekenen.

De bediening in de Mechelse koekoek verloopt rustig en de gerechten en wijnen komen in een passend tempo. De verrassing in dit restaurant zit hem in het contrast tussen het oeroude interieur en de bijzonder frisse en moderne keuken. De afrekening: 138 euro. Dat lijkt ons zeer billijk voor een 7-gangenmenu voor twee op dit niveau.