Reizigers in de kou ondanks vele bushokjes 06 april 2018

Door de wegenwerken op de Zottegemsesteenweg in Zwalm rijden de bussen van De Lijn al enkele maanden om. "De tijdelijke haltes daar bestaan uit een paal. Al maanden staan de reizigers op de Hoog- en Zuidlaan in de kou", klaagt oppositiepartij sp.a aan. "Nochtans kon men een paar schuilhuisjes verplaatsen van het vaste naar het tijdelijke tracé. We stelden ook vast dat bushokjes werkloos staan te wezen op een spoorwegterrein in Sint-Denijs- Boekel." Schepen Johan De Bleecker (Open Vld): "Je hebt daar een vergunning voor nodig. Op de Zuidlaan is geen ruimte voor een bushok en ook op de Hooglaan is het moeiljijk. Als alles volgens plan verloopt, zal de bus vanaf eind april weer via de Zottegemsesteenweg kunnen rijden", kondigt hij nog aan. (TVR)