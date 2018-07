Gesponsorde inhoud Radio Star rouwt om radiolegende Johnny Vanhassche Frank Eeckhout

25 juli 2018

13u53

Vrijdag draaide Johnny Vanhassche nog plaatjes op Radio Star, dinsdagavond kregen de radiomakers van de Herzeelse vrije radiozender het trieste nieuws dat Johnny was overleden. "Hij trok zaterdag naar het ziekenhuis met acute buikpijn. Kort nadien belandde hij al in een coma", treurt Els Coppens van Radio Star.

Radiopresentator Johnny Vanhassche heeft zijn roots in Sint-Truiden. De liefde deed hem in Zwalm belandden. "Al van in het begin van de jaren 80, bij de opkomst van de lokale radio, was Johnny actief bij heel wat lokale radio’s in Vlaanderen. Begin dit jaar kwam Johnny bij ons terecht", vertelt Els.

Johnny was een gedreven radiopresentator die door zijn jaren ervaring een enorme kennis had opgebouwd van radio en muziek. "Elke vrijdagavond maakte Johnny de rit van Zwalm naar Herzele. Meer dan een uur voor de start van zijn programma was hij present in de studio. Want hij wou voorbereid beginnen aan zijn programma tussen 20 en 22 uur. In de week stelde hij zijn playlist zorgvuldig samen. Enkele weken geleden was hij nog gastpresentator bij Geert Otte tijdens de Top 100 van de jaren 80. Ook voor de komende editie van Bruisend Balegem (15/08) tekende Johnny present. Hij leefde er nu al naar toe om zijn uren live radio te maken tijdens onze live on tour", weet Els.

"Zijn zondag was pas goed als hij een bezoek had gebracht aan onze studio.Een babbel en de sfeer opsnuiven was voor hem voldoende. Hij vroeg niet veel, was tevreden met wat hij had. We zullen hem missen...", zegt Els.