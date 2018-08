Provinciale sportnamiddag Gezinsbond 10 augustus 2018

De Gezinsbond organiseert op woensdag 22 augustus een provinciale sportnamiddag in het parochiaal centrum De Zwaluw in de Decoenestraat in Munkzwalm. Op het programma: een wandeling van zes kilometer, een fietstocht van 25 kilometer, petanque en kubb. Deelnemen kost 4 euro voor leden, niet-leden betalen 6 euro. In die prijs zit ook een pannenkoek met koffie of frisdrank inbegrepen. Inschrijven kan tot 19 augustus. Meer info via paul.vanschoorisse@skynet.be of 055/49.91.57.





(TVR)