Propere Zwalmstappers maken komaf met zwerfvuil 02u40 0 Foto Ronny De Coster Katrien Herman aan de slag als 'Propere Zwalmstapper'. Zwalm Onder de noemer 'De Propere Zwalmstappers' ruimen enkele Zwalmenaren sinds kort vrijwillig het zwerfvuil in de gemeente. "We ergerden ons te veel aan het afval langs de Zwalmse wegen", vertellen Mario en Katrien die op zoek zijn naar nog wat extra helpende handen.

Initiatiefnemers Katrien Herman (41) en Mario De Mol (49) wonen al vijf jaar in Hundelgem, maar hebben een tweede verblijf in Oostende. Daar begonnen ze tijdens hun strandwandelingen met het oprapen van aangespoeld plastic en achtergelaten zwerfvuil. "Dit naar aanleiding van de Facebookgroep 'propere strandlopers'", vertelt Mario. "Geregeld werden er gezamenlijke opruimacties georganiseerd en leerden we de bezieler en vele andere bevlogen mensen kennen. Tijdens onze wandelingen in ons mooie Zwalm viel het ons onmiddellijk op dat er ook hier enorm veel zwerfvuil achtergelaten wordt langs de velden en in de bermen. Met de Facebookgroep 'Propere Zwalmstappers' willen we de inwoners van Zwalm laten weten wat we doen en van onze wandelingen laten meegenieten. Door het plaatsen van een foto van de gevonden 'buit' motiveren en confronteren we de andere leden en niet-leden met het vele zwerfvuil. Tegelijk hopen we op een mentaliteitswijziging en een propere en gezondere omgeving om te leven en genieten."





Steun

De Propere Zwalmstappers krijgen steun van de gemeente in de vorm van zakken, grijpers en handschoenen. Het initiatief kadert namelijk perfect in het voornemen van Zwalm om zwerfvuil een halt toe te roepen met behulp van haar inwoners. Het ging hiervoor een samenwerking aan met het project 'Mooimakers' van de Vlaamse overheid, een coachingstraject waarbij de gemeente subsidies krijgt voor acties en initiatieven die zwerfvuil en sluikstorten een halt toe roepen. "Wie interesse heeft om eens mee met ons op stap te gaan, kan contact opnemen via Facebook", besluit Mario. (TVR)