Politiek gekibbel om verkoop Wijlegemkapel GEMEENTE WIL KAPEL VAN DE HAND DOEN, N-VA WIL EEN CULTURELE BESTEMMING RONNY DE COSTER

14 augustus 2018

02u26 0 Zwalm De Wijlegemkapel in Munkzwalm is geen religieus gebouw meer: de bisschop van Gent heeft ze onlangs ontwijd. De gemeente wil de kapel van de hand doen, maar jaagt daarmee oppositiepartij N-VA in de gordijnen, die er een culturele bestemming voor wil.

Politici in Zwalm hebben de jongste maanden al een flink verbaal robbertje gevochten over de verkoop van gemeentelijke gebouwen.





Er waren in de gemeenteraad oorverdovende discussies over de verkoop van onder meer de oude gemeenteschool in Nederzwalm en over de kerk van Paulatem. Maar het zogenaamde kerkenplan doet nog meer "heilige huisjes" sneuvelen. Alleen de kerken van Nederzwalm en Munkzwalm blijven nog bidhuizen. Voor alle andere zoekt de gemeente een alternatief. Voor de kerk van Meilegem en ook voor nog een andere, nog te kiezen kerk aan de anderen kant van de gemeente wordt dat een culturele functie. En voor alle andere zoekt de gemeente gewoon een koper.





Zo ook voor de Wijlegemkapel in Munkzwalm. Tot voor kort heette ze nog de Sint-Margarethakapel, maar twee weken geleden heeft de bisschop ze ontwijd.





Openstellen als stille ruimte

Het vooruitzicht dat de gemeente deze fraai gerestaureerde kapel van de hand doet, krijgt geen applaus bij oppositiepartij N-VA. "Dit is één van de mooiste stukjes patrimonium van Zwalm en één van de meest idyllische religieuze gebouwtjes in de regio. Het is doodzonde dat zo'n mooi gebouw niet meer zal kunnen gebruikt worden voor een huwelijk, een doop of afscheid. Dit prachtig stukje patrimonium mag niet verkocht worden. De gemeente kan dit openstellen als een stille ruimte. Met camerabewaking is dat perfect te realiseren", vindt N-VA Zwalm kopstuk Peter Van Den Haute.





Kapel wordt voor niets gebruikt

Schepen van Gemeentelijke Gebouwen Johan De Bleecker (Open Vld) bevestigt en verdedigt de geplande verkoop van de kapel van Wijlegem.





"We hebben voor de restauratie van de beschermde kapel 300.000 euro betaald. Maar die kapel wordt voor niets gebruikt en wij kunnen ook niet van elke verlaten kerk een cultuurcentrum maken. Bij die kapel is er ook geen parkeermogelijkheid en ik denk niet dat het wenselijk is om op die rustige plek drukte te organiseren. Het zal niet meer in deze legislatuur gebeuren, maar als de kiezer beslist dat wij na oktober de gemeente besturen, dan voeren wij het kerkenplan ook uit en wordt de kapel verkocht. Het is toch niet meer te verantwoorden dat wij als gemeente nog al die kerken blijven onderhouden. Ik denk niet dat er daarvoor bij de bevolking nog een draagvlak bestaat", besluit De Bleecker.