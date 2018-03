Politie start gerichte snelheidscontroles in zone-30 29 maart 2018

Zwalm In de politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm start de politie met gerichte snelheidscontroles in de zone-30.

"Als politiezone erkennen we het belang van de zones-30. We willen bijkomend aandacht vragen voor de veiligheid van iedere weggebruiker, in het bijzonder in de schoolomgeving. Toch willen we de snelheidscontroles aankondigen zodat weggebruikers de kans krijgen om hun rijgedrag aan te passen. Het is onze hoop dat er zo weinig mogelijk snelrijders betrapt worden in de zone-30", zegt Delphine Schelpe, woordvoerder van de politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm. "Door het belang van deze zone is de bestraffing voor het te snel rijden op deze wegen strenger dan op andere wegen", gaat Schelpe verder.





"Naast de tarieven van de boetes, heeft het parket ook nog de mogelijkheid om het rijbewijs van de bestuurder in te trekken vanaf het moment dat je 20 tot 30 kilometer per uur te snel rijdt", waarschuwt de politiewoordvoerster nog. (DCRB)