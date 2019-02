Peter De Deken heeft zijn restaurant op de flank van de Molenberg: "Als koers passeert, ligt service even stil en kruip ik op het dak" Lieke D'hondt

27 februari 2019

08u13 0 Zwalm Het openingsweekend van het klassieke wielerseizoen staat voor de deur en dat brengt het wielercircus naar de Vlaamse Ardennen. Koers is meer dan de renners alleen. Van seingevers, koersdirecteurs, café-uitbaters, rennersvrouwen, wielertoeristen tot ploegleiders, wij gingen langs bij die andere protagonisten van het wielrennen.

Op de flank van de Molenberg in Zwalm baat Peter De Deken restaurant De Mechelse Koekoek uit. De koers ziet hij er maar al te graag passeren. Op wielerhoogdagen zit de zaak helemaal vol met koersminnende klanten die hun diner met de glimlach onderbreken om een glimp op te vangen van de renners.

Een restaurant aan de voet van de Molenberg is ongetwijfeld volgeboekt op de dag van de koers?

"Normaal wel. Het zijn vooral vaste klanten die ook koersliefhebbers zijn. Dat Vlaanderen wielergek is, levert ons het hele jaar door klanten op. Veel mannen passeren hier als wielertoerist en ontdekken zo onze zaak. Op de dag van de koers kunnen we zo'n 60 gasten ontvangen, maar buiten verwachten we zaterdag 1.500 kijkers."

Veel extra sfeer dus.

“Er heerst een kermissfeer op koersdagen. Dat is heel plezant. De vlaggetjes en gadgets horen erbij. Al van 's ochtends vroeg is er veel extra activiteit rond de zaak. Publiciteitsmedewerkers komen spandoeken ophangen en fervente fans installeren zich uren op voorhand op de Molenberg."

Nemen jullie speciale maatregelen?

"We zorgen dat er een tv staat zodat de klanten de koers live kunnen volgen terwijl ze hun menu opeten. Als de renners voorbijrijden, leggen we de service ook even stil en gaat iedereen buiten kijken. Ik klim dan altijd op mijn dak, dat levert veel animo op."

Op het dak?

"Ja, zo heb ik een beter zicht op de koers. Ik kan niet alleen de hele Molenberg zien, ik kan de renners al van ver zien komen en zo kan ik iedereen op tijd verwittigen. Tien minuten na de doortocht van de renners zijn alle supporters weer weg. De klanten kunnen hier verder genieten, maar andere supporters gaan de koers elders volgen."

1.500 wielergekke supporters, die laten wellicht ook wat afval achter?

"Dat valt goed mee. Op het einde van de dag ga ik de Molenberg eens op en af om de achtergebleven blikjes en rommel op te ruimen. Het is niet mijn taak, maar het hoort erbij." (LDO)