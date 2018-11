Personenwagen en tractor botsen: vrouw naar ziekenhuis, kruispunt afgesloten Ronny De Coster

22 november 2018

13u09 0 Zwalm Op het kruispunt van de Stationsstraat met de Vlees- en Biestmolenstraat in Nederzwalm is iets na de middag een vrij zwaar ongeval gebeurd met een tractor en een personenwagen. Er viel één gewonde.

De chauffeur van het landbouwvoertuig dat vanuit de Vleesstraat de Stationsstraat kwam opgereden, had kennelijk niet of te laat gemerkt, dat van aan de rotonde een auto kwam aangereden.

De bestuurster van de kleine personenwagen kon de tractor niet meer ontwijken. Bij de crash die volgde, raakte de jonge vrouw lichtgewond. Ze verkeerde in shock, toen ze naar het ziekenhuis werd gebracht.

Weg afgesloten

Haar auto is total loss.Het kruispunt waar het ongeval is gebeurd, is volledig versperd. Politie en brandweer hebben de Stationsstraat daarom afgesloten voor alle verkeer.