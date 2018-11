Gesponsorde inhoud Parking achterkant gemeentehuis niet voor ouders die kinderen afzetten of afhalen aan school Frank Eeckhout

23 november 2018

16u14 0 Zwalm Ouders of grootouders, die hun (klein)kinderen aan Vrije Basisschool Munkzwalm in de Coenestraat afzetten of ophalen, mogen hun wagen niet meer achterlaten op de parking aan de achterkant van het gemeentehuis.

De leerlingen van de school kregen onlangs een brief mee naar huis. Daarin wordt gevraagd om alleen nog gebruik te maken van de grote, nieuwe parking aan de sportsite zo’n 50 meter verder. “Blijkbaar worden er verschillende parkeerplaatsen ingenomen door voertuigen van (groot)ouders die hun kinderen naar school voeren of van school afhalen", staat er te lezen.

De klacht komt van het gemeentepersoneel omdat de ouders hun parkeerplaatsen innemen. Nochtans is er bij aanvang van de school amper al iemand aan het werk in het gemeentehuis. Het gemeentebestuur overweegt nu om om voetstapjes te zetten op de voetpaden zodat men kan zien hoe men zich best naar de school begeeft.