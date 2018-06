Papa Diependaele op plaats zes bij N-VA 21 juni 2018

02u34 0

N-VA Zwalm heeft enkele nieuwe kandidaten bekend gemaakt waarmee de partij in oktober naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt. Zo zal ambulancier Michel Terryn de vierde plaats op de lijst voor zijn rekening nemen. Hij komt hiermee vlak na Christine Vallat en Jan Soenen te staan. Op plaats vijf komt Christiane Bollaert. "Deze actieve senior vormt als het ware samen met Willy Schiemsky uit Roborst (plaats acht) een tandem, waarbij wij het belang van onze senioren mee willen onderstrepen", zegt lijsttrekker Peter Van Den Haute. Op plaats zes prijkt Baudewijn Diependaele, de vader van Matthias Diependaele en zelf uittredend provincieraadslid. Meest opvallende nieuwe naam is Josiane Ghistelinck. Zij was penningmeester voor CD&V Zwalm, maar maakt nu dus de overstap naar N-VA. "Ik volg als het ware wijlen mijn echtgenoot Antoine Hoste, die actief was bij de VU en SK Munkzwalm. Ik vind dat er nood is aan verandering in Zwalm", aldus Ghistelinck. De drie uittredende mandatarissen duwen de lijst. Lijstduwer is zoals bekend dokter en nationaal N-VA-secretaris Louis Ide. Op de voorlaatste plaats komt verpleegkundige en uittredend gemeenteraadslid Gerda Van Den Bulcke en op de derde laatste plaats staat uittredend OCMW-raadslid Willy De Vleeschauwer. (TVR)