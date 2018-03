Paasontbijt 02 maart 2018

03u07 0

De Open Vld-dames van Zwalm serveren op zondag 1 april van 8 tot 11 uur een paasontbijt in feestzaal De Zwalmparel, aan de Sportlaan. Men kan het ontbijt ook afhalen. Volwassenen betalen 10 euro, kinderen tot 10 jaar 4 euro en wie jonger is dan 4 jaar mag gratis aanschuiven. Kaarten bij de bestuursleden en bij Monique De Waele op 0484/50.04.11 of via monique.de.waele@telenet.be.





(TVR)