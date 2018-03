Paaseieren zoeken op kasteeldomein 16 maart 2018

De Landelijke Gilde Beerlegem en de Gezinsbond Zwalm/Horebeke organiseren op zaterdag 31 maart vanaf 16 uur een paaseierenzoektocht voor kinderen tot 12 jaar op het kasteeldomein van Beerlegem. Voor de ouders is een partytent met bar voorzien. Er wordt om 16 uur verzamelen geblazen aan de kerk. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht en kan tot 27 maart via johan@brain-schepens.be of 0478/22.36.58. (TVR)