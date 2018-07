Paardenommegang met wijding en muziek 03 juli 2018

In Rozebeke vindt op zondag 15 juli de traditionele paardenommegang plaats. De paardenwijding zelf is gepland om 15 uur. Daarna vertrekken de ruiters voor hun tocht door Zwalm. Tussen 15.30 en 17 uur zal het plein in Rozebeke muzikaal opgevrolijkt worden en kan je er ook iets drinken. Om 17 uur worden de ruiters onder begeleiding van de Zwalmfanfare weer verwelkomd op het dorpslein. (TVR)