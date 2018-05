Oude Zakkenfuif in de Weegbrug 12 mei 2018

In Café De Weegbrug in Sint-Denijs-Boekel vindt op zaterdag 12 mei vanaf 20 uur de derde editie van de Oude Zakkenfuif plaats. Het bekende duo Danny en Ludo staat achter de draaitafels met een playlist vol muziek uit de jaren '80. Veelal Engelstalige hits, maar er zal ook heel wat schlagermuziek de revue passeren. De toegang is gratis.





(TVR)