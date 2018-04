Orgel Sint-Pieters-Bandenkerk definitief beschermd 30 april 2018

Het orgel van de Sint-Pieters-Bandenkerk in Dikkele wordt definitief beschermd. Dat heeft minister-president Geert Bourgeois (N-VA) beslist.





Het Dikkelse orgel werd rond 1870 gebouwd en wordt sinds december 2013 niet meer gebruikt in de weekendliturgie. Door de bescherming zal men nu bij restauratie kunnen rekenen op subsidies. Het Zwalmse gemeentebestuur, dat na de voorlopige bescherming al bezwaar indiende, betreurt de beslissing. "Deze bescherming legt een ernstige hypotheek op de herbestemming van de kerk", stelt schepen van gemeentelijke gebouwen Johan De Bleecker (Open Vld). "Het orgel gebruikt zowat de volledige kerk als klankkast, waardoor je alles moet laten zoals het is." (TVR)