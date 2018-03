Oppositiepartij voorZwalm weigert te luisteren naar schepen 24 maart 2018

De voorZwalm-fractie plant een opmerkelijke actie tijdens de komende gemeenteraad.





"Als schepen van Financiën Jozef Vanden Bulcke (Open Vld) er het woord neemt, zal niemand van ons luisteren. We zullen hem dat duidelijk maken door onder elkaar te praten", zegt kopman Bruno Tuybens die als reden verwijst naar een incident tijdens de gemeenteraad van januari.





"We hebben vastgesteld dat hij tot tweemaal toe de gemeenteraad heeft voorgelogen. In januari beweerde hij dat twee van onze vertegenwoordigers in het beheersorgaan van de bibliotheek nooit aanwezig waren. Toen het tegendeel waar bleek en we hem de volgende gemeenteraad om een reactie vroegen, zei hij tot ieders verbazing dat hij dat nooit gezegd had. Het is onbegrijpelijk dat een schepen moet liegen, omdat hij zich niet wenst of durft te verontschuldigen voor een eerdere leugen. Als hij dat zo wil, heeft Vanden Bulcke het recht om met en in zijn leugens te leven, wij als oppositie hebben het recht geen enkel belang meer te hechten aan wat hij in de gemeenteraad te zeggen heeft." Vanden Bulcke zelf lijkt er niet wakker van te liggen. "Ik vind het vooral bijzonder kinderachtig. Als men zo de aandacht moet trekken, is dat erg triest", aldus de schepen.





(TVR)