Oppositie kan openbare verkoop kerk niet verhinderen 26 januari 2018

De voltallige oppositie probeerde woensdagavond tevergeefs te verhinderen dat de kerk van Paulatem zal verkocht worden. "De gemeente heeft geen draagvlak gecreëerd voor de plannen en kan zelfs niet aantonen dat ze eigenaar is van de kerk", klonk het bij voorZwalm. N-VA wil dan weer dat de kerk een dorpshuis wordt. De kerk zal openbaar verkocht worden en bieden kan vanaf 160.000 euro. "De verkoop van deze kerk mist echter draagvlak, want de Paulatemse bevolking is niet gehoord", uitte raadslid Bruno Tuybens (voorZwalm) zijn ongenoegen. "De bevoegde schepen is ook lid van de kerkfabriek, wat leidt tot feitelijke belangenvermenging. Bovenal is niet met zekerheid aangetoond dat het gemeentebestuur eigenaar is van het kerkgebouw. Het schattingsverslag berekent de innerlijke waarde van het gebouw dan weer op zo'n 400.000 euro, maar om het verkoopbaar te stellen wordt een minimumprijs ingesteld van 160.000 euro. Ook dat is bijzonder opmerkelijk. De kunstvoorwerpen die onroerend door bestemming zijn, zoals altaren en biechtstoelen, worden er gratis bovenop ter beschikking gesteld."





Schepen Johan De Bleecker (Open Vld) repliceerde dat de gemeente de kerk in zijn geheel wil verkopen om zo "de ziel van het gebouw te bewaren". "Er zijn ook veel werken aan het gebouw, vandaar de lage schattingsprijs." Louis Ide (N-VA) vindt op zijn beurt dat de kerk een dorpshuis moet worden. "Cultureel erfgoed maakt deel uit van onze identiteit. Het is bijzonder droef dat men een historisch monument zomaar van de hand doet om er vanaf te zijn." Ook Hilde Eeckhout (Open Vld) stemde tegen de verkoop. (TVR)