Oplichter vraagt om geld te wisselen, pakt slachtoffer 100 euro af en vlucht Ronny De Coster

21 februari 2019

21u55 0 Zwalm Een bewoner van de Boekelbaan in Zwalm werd donderdagnamiddag het slachtoffer van een opmerkelijke diefstal.

Aan het huis van het slachtoffer belde iemand aan met het verzoek om vreemd geld te wisselen. De man vroeg of hij ermee kon betalen op restaurant. Tijdens het gesprek dat volgde, toonde de nietsvermoedende Zwalmnaar een biljet van 100 euro.

Daarop greep de dader het geld en vluchtte hij ermee weg. De dief sprong in een zilvergrijze auto met gelde nummerplaat met zwarte letters. Onder meer de letters P, U, W en D kwamen in de nummerplaat voor. De wagen is weggereden in de richting Horebeke.

De chauffeur van de auto droeg een wit hemd en zwarte das. De man die het geld heeft gestolen, was klein van gestalte, had zwart haar en korte, zwarte baard.

Wie meer informatie kan geven, wordt verzocht contact op te nemen met de politie op het algemeen nummer 101.