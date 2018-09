Openspelendag op nieuwe recreatiesite Thomas Vandewalle

04 september 2018

14u53 0

De Zwalmse jeugdraad en jeugddienst organiseren nu zondag van 13.30 tot 17 uur opnieuw een Openspelendag. Plaats van afspraak is de nieuwe recreatiesite. "Het belooft alweer een spetterende dag te worden met tal van attracties", zegt jeugddeskundige Jasmien Eekhaut. "Vorig jaar kwamen 200 kinderen zich amuseren. Bij goed weer zondag zijn we er vast van overtuigd dit record te verbreken. Zo zijn er onder meer avontuurlijke springkastelen, een doolhof met hindernissen, schminkstand én skate initiatie voorzien." Terwijl de kinderen zich uitleven, kunnen de ouders genieten van een drankje op het terras. Voor de allerkleinsten wordt er ook een speelhoekje ingericht. Alle attracties zijn voorzien van begeleiding. Bij slecht weer gaat alles door in De Zwalmparel. Deelnemers betalen 1 euro ter plaatse, een drankje en een koekje inbegrepen. Meer info bij de dienst vrije tijd via het telefoonnummer 055/480.558 of het e-mailadres vrijetijd@zwalm.be.