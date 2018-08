Open Vld Zwalm lanceert campagne met voorstelling lijst Thomas Vandewalle

31 augustus 2018

23u30 0 Zwalm Open Vld Zwalm, de partij die momenteel bijna de volledige beleidsploeg in Zwalm levert, trok vrijdagavond haar campagne op gang met de voorstelling van de volledige lijst. Lijsttrekker wordt zoals bekend Johan De Bleecker. Op plaats twee en drie prijken Pascale Adriaens en Werner Baudewijn.

“Het klinkt misschien cliché, maar onze kandidaten zijn stuk voor stuk enthousiaste en gedreven Zwalmenaars die staan te popelen om een degelijk beleid te voeren in de komende legislatuur”, vertelt lijsttrekker De Bleecker. “We hebben een team samengesteld waar diversiteit centraal staat. We gaan een positieve campagne voeren, waarbij we onze verwezenlijkingen van de voorbije zes jaar in de kijker willen zetten, maar waarbij we ook onze ambities voor de toekomst aan de Zwalmenaar willen bekend maken. We hebben een ambitieus, origineel en creatief programma dat de uitdagingen van de toekomst aangaat. Meer dan 80% van ons programma uit 2012 werd gerealiseerd. In de toekomst willen we het nog beter doen.” De partij trekt naar de kiezer onder de slogan “Gewoon doen, werkt”. “We gaan voor een duurzame, dynamische en slimme digitale gemeente. Voor een warm en leefbaar Zwalm.” De andere kandidaten op de lijst zijn Monique De Waele, Guido De Temmerman, Jessica Dijst, Matthijs Verschraegen, Liliane Wambacq - Van de Velde, Chris Kesteleyn, Angélique De Clercq, Teun Dhondt, Wouter De Pandelaere, Johan Duprez, Hilde De Cauwer, Delfine Verbruggen, Marina De Vos, Mario Baert en Marleen Mornie. Lijstduwer wordt zoals bekend Jozef Van den Bulcke.