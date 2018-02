Op Stap Zwalm verwacht 2.500 wandelaars voor twaalfdorpentocht 16 februari 2018

Wandelclub Op stap Zwalm organiseert zondag voor de vijfde keer een twaalfdorpentocht. "Voor deze jubileumtocht mikken we op zo'n 2.500 wandelaars", aldus voorzitter Luc Van Moorleghem.





Op Stap Zwalm telt intussen al meer dan tachtig leden en lokte de voorbije vijf jaar zo'n 20.000 wandelaars naar Zwalm. Zondag is men toe aan de vijfde editie van de twaalfdorpentocht. Deelnemers kunnen kiezen kiezen tussen meerdere afstanden om de Zwalmstreek te verkennen: 6, 12, 18, 24 en 30 kilometer. "Vorige edities lokten telkens minstens 2.000 deelnemers uit heel ons land", zegt voorzitter Luc Van Moorleghem. "Dit jaar hopen we nog beter te doen. Uiteraard stippelden we voor deze editie een nieuw parcours uit. Op de rustpunten zorgen we opnieuw voor spektakel."





Inschrijven kan zondag van 7 tot 15 uur in feestzaal De Zwalmparel. Leden betalen 1,50 euro, niet-leden 2 euro. "De opbrengst gaat naar twee goede doelen: Vevoza, dat zich richt op armoede in Zuid-Afrika, en een jonge alleenstaande mama uit Wichelen met een vijfjarig zoontje dat lijdt aan een spierziekte en ook nog eens cataract heeft aan beide ogen. Ze fietst dagelijks kilometers ver naar haar werk en we hopen dat we genoeg geld ophalen om haar een scooter te kunnen kopen." Meer info via lucvanmoorleghem@icloud.com of 0492/535.755. (TVR)