Ook picknicktafels, speeltuig en glasbollen op site oude gemeenteschool 01 februari 2018

02u51 0

De gemeente Zwalm plant op de site van de oude gemeenteschool in Nederzwalm niet enkel een parking. "Er zullen ook picknicktafels, een speeltuig, een laadpaal en ondergrondse glasbollen komen", kondigt schepen Eric De Vriendt (CD&V Plus) aan.





Voor het eerst laat ook coalitiepartner CD&V Plus zich horen in de plannen van de gemeente om de oude dorpsschool van Nederzwalm af te breken en in de plaats een parking te voorzien. "Nog veel geld in het pand stoppen zou onverantwoord zijn, omdat het wordt getroffen door een rooilijn. Wij kunnen van Zwalm ook geen Bokrijk maken", klinkt het. "Daar hebben we het budget niet voor. In overeenstemming met de 'betonstop' streven we naar meer wooneenheden op dezelfde oppervlakte. Gemeenschappelijke parkeergelegenheid voorzien is een element dat helpt om de doelstellingen van de betonstop te halen. Het aantrekken van nieuwe bewoners en de passende woongelegenheid voorzien, is ongeveer de enige manier om Zwalm op termijn leefbaar te houden. Allles bij het oude laten is dus geen optie." Naast een parking plant de gemeente op de site ook picknicktafels, een speeltuig, een laadpaal voor elektrische wagens en ondergrondse glasbollen. De site wordt tevens het startpunt van een wandelroute die momenteel wordt aangelegd richting de Scheldemeersen in Neerwelden. (TVR)