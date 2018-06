Ontwerper voor nieuwe cafetaria sporthal aangesteld 23 juni 2018

De gemeente Zwalm heeft een ontwerper aangesteld om een nieuwe cafetaria voor de sporthal te ontwerpen. Het ombouwen van de voormalige bibliotheek naar een gezellige ontmoetingsruimte met alle hedendaagse horecamogelijkheden is de finale realisatie in de recreatie- en ontmoetingssite aan de Sportlaan. De cafetaria zal van binnenuit zicht en toegang bieden op de sporthalaccommodatie en van buitenuit een terras met verbinding naar de speeltuin en sportsite. "Als de verdere stappen in de procedure vlot verlopen, kan de nieuwe cafetaria tegen volgende zomer een feit zijn", zegt burgemeester Karen De Colfmacker (Open Vld). (TVR)