Het OCMW zoekt vrijwillige chauffeurs voor de Minder Mobielen Centrale om mensen met een laag inkomen of een beperkte mobiliteit tot bij familie te brengen, om boodschappen te doen, naar de kapper te rijden, enzovoort. De chauffeurs krijgen een onkostenvergoeding voor de gereden kilometers. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Freya De Vuyst op het telefoonnummer 055/499.191 of via fdv@zwalm.be. (TVR)