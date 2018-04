Noordlaan krijgt nieuwe collector 25 april 2018

In de loop van dit jaar zullen de nodige vergunningen voor de aanleg van een collector in de Noordlaan worden aangevraagd en zal het aanbestedingsdossier worden opgemaakt.





Dat antwoordde minister voor Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V). De aanbesteding van de werken staat gepland in het jaar 2019. De ontwerpstudie is lopende en de ontwerpplannen zijn in opmaak. Het project is een samenwerking tussen Aquafin, Farys en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Er komt uiteraard ook een nieuw wegdek, maar het is nog niet duidelijk of ook de fietspaden worden aangepakt.





(TVR)