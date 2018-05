Noodweer zet straten blank HEVIGE REGENVAL ZORGT VOOR WATER- EN MODDERSTROOM RONNY DE COSTER

25 mei 2018

03u07 0 Zwalm Het onweer dat gisterenavond over de regio trok, heeft vooral in Zwalm en dan specifiek in de centrumgemeente Munkzwalm flink wat wateroverlast veroorzaakt. Verschillende straten liepen onder water en modder. De brandweer moest een chauffeur en zijn passagier te hulp snellen, nadat hun auto was stilgevallen in een diepe plas.

Het was iets voor zes uur gisterenavond, toen boven Zwalm de hemelsluizen helemaal open gingen en de regen er met bakken uit de lucht viel.





"Een gigantische stroom van modder en water kwam hier op de straat terecht. Het heeft geen vijf minuten geduurd eer het hier kniehoog stond", vertelde Rita Goossens. Zij woont aan de Astridstraat, een zijweg van de Spoorweglaan in Munkzwalm. "Het is niet te begrijpen vanwaar de enorme stroom plots kwam. Onze voortuin is wel helemaal vernield, maar we mogen ons vooral gelukkig prijzen, dat er nog een trap is naar onze voordeur. Kwam het water nog een paar centimeter hoger, dan was heel het huis ondergelopen", huiverde Rita, terwijl ze met de moed der wanhoop probeerde om de dikke laag smurrie voor woning weg te krijgen. "Onbegonnen werk: wij hebben hier de brandweer nodig, maar die heeft de handen vol en moet op dit moment overal tegelijk zijn", bedacht de overbuurvrouw. Zij heeft wel wat water en modder in huis gekregen en probeerde zo goed en zo kwaad al dat kan de hal van haar woning weer proper te krijgen.





Misrekening

Jordy Vercruysse uit Zwalm is misschien wel het meest onfortuinlijke slachtoffer van de watersnood in zijn gemeente. Toen hij vanuit de Zuidlaan de Spoorweglaan inreed, kwam hij voor een gigantische plas water te staan en dacht: hier geraak ik nog wel door. Dat was een misrekening: de Volkswagen Golf kreeg water in de motor en viel stil. De chauffeur raakte daardoor zo fel in paniek, dat hij zelfs de voorruit van zijn auto stuk sloeg. Een team van de brandweerpost Zottegem snelde ter hulp en kon de chauffeur geruststellen. De auto werd achterwaarts uit de diepe plas geduwd, waarna de chauffeur en zijn passagierster konden uitstappen.





"Ik vrees dat mijn auto klaar is voor de schroothoop", bedacht de chauffeur. De motor is helemaal verzopen: het water loopt er langs de uitlaat uit. Ook het interieur is ondergelopen. Stom ongeval: aan de overkant stond iemand nog naar mij te wuiven, dat het wel zou lukken om door te rijden. Maar blijkbaar deed hij wel teken, dat ik over de stoep moest rijden. Dat had ik niet begrepen. En dus ben ik maar doorgereden. En toen is mijn auto stilgevallen", jammerde Jordy Vercruysse.





Aan Franskouter in Sint-Denijs-Boekel moest de brandweer met kettingzagen aanrukken: daar had het hevige onweer een dikke boom geveld. Het gevaarte viel over de weg en rukte ook een kabel van de distributie af.





Riolen verstopt

"We kregen tientallen oproepen binnen en hebben zes mensen van onze technische dienst ingezet om de brandweer bij te staan. We zullen morgen de hele ploeg van de technische dienst moeten inzetten om verder op te ruimen. We gaan veel werk hebben, want heel wat riolen zitten nu verstopt door al die modder die van de velden is gestroomd. Dat het allemaal zo snel ging, komt ook, doordat veel akkers nog onbegroeid liggen", analyseerde Zwalms schepen van Openbare Werken Johan De Bleecker gisteren de situatie.