Nieuwe schoolbus voor vrije basisschool Zwalm: leerlingen mogen maandag als eerste meerijden Frank Eeckhout

05 januari 2019

15u37 0 Zwalm De primeur is weggelegd voor de leerlingen van vrije basisschool Zwalm: zij worden maandagmorgen thuis opgehaald met een nieuwe schoolbus.

“Maandagmorgen haalt onze schoolbus de eerste kinderen van thuis om hen naar onze vestiging te brengen in Sint-Blasius-Boekel en naar de hoofdafdeling in de Decoenestraat", kondigt directeur Geert Wildemeersch trots aan. “’s Avonds brengt de bus hen terug naar huis. We gaan de nieuwe schoolbus ook gebruiken om onze schooluitstappen betaalbaar te houden. Want op het platteland voldoet het openbaar vervoer daarvoor niet aan onze behoeften.”

De schoolbus kan 34 leerlingen vervoeren. Indien nodig kan de bus ook aangepast worden voor een rolstoelgebruikers. “Op 22 februari organiseren we onze jaarlijkse kaasavond op school. Met de opbrengst wordt meteen een deel van de nieuwe bus bekostigd", geeft de directeur nog mee.