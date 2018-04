Nieuwe Depeche Mode tributeband heet... Depeche More 14 april 2018

02u54 0 Zwalm In rock café De Giraf in Sint-Denijs-Boekel treedt zaterdagavond de onlangs opgerichte muziekband Depeche More op.

Eddy Demeyer is onze zanger, Tom Ghyselinck doet gitaar, backing zang en synths en ikzelf neem synths, programmatie en backing zang voor mijn rekening", vertelt Sven Godijn uit Oudenaarde.Depeche Mode brengt de muziek van de Britse band Depeche Mode."De groep passioneert ons omwille van de prachtige electro-dansnummers en de diepgang van de songs. Het is niet zozeer de bedoeling een authentieke tribute te brengen, maar wel een volledige dance show als eerbetoon voor de band. We spelen de grootste hits, maar ook de oude new wave classics", legt Sven uit.





De tribunen treden op zaterdagavond om 21 uur op in het rockcafé De Giraf in Sint-Denijs-Boekel. Volgende week geeft Depeche More in de feestzaal van The Warehouse in Eke een kick-off concert van de tour die de groep maakt.





Meer info: www.depechemore.eu (DCRB)