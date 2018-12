Nieuwe cafetaria slaat brug tussen sporthal en speelplein Ronny De Coster

14 december 2018

16u29 3 Zwalm De gemeente Zwalm heeft plannen klaar voor de bouw van een nieuwe cafetaria aan De Zwalmparel, op de plaats van de vroegere bibliotheek. “Zo krijgen gebruikers van de sporthal een plek waar ze rustig iets kunnen eten en drinken, net als wie zijn kinderen hier laat ravotten op het speelplein.”

“De site naast de sporthal is een drukbezochte plek geworden”, zegt schepen van Openbare Werken Johan De Bleecker (Open Vld). “In de zomer komen ouders en grootouders met de kinderen naar het speelplein. Terwijl het jonge volkje zich dan uitleeft, installeren hun (groot)ouders zich met een boek of tablet. Maar we kregen vaak de opmerking dat het jammer is dat er dan voor die bezoekers enkel wat drankautomaten staan. De bezoekers verkiezen een cafetaria waar ze ook een ijsje of spaghetti kunnen bestellen.”

En dus wordt er nu werk gemaakt van een cafetaria met zo’n honderd zitplaatsen en een ruim terras. “Tussen de sporthal en de cafetaria laten we de muren verwijderen”, vervolgt de schepen. “In de plaats komt een glaspartij. Zo krijg je als cafetariabezoeker een brede blik op wat er in de sporthal gebeurt.”

Ingenieur-architect Michiel Beernaert uit Beerlegem kreeg van de gemeente de opdracht om ook een nieuwe voorgevel te ontwerpen voor de volledige breedte van De Zwalmparel, sporthal en cafetaria. Zo krijgt het gebouw een eenvormige en moderne aanblik.

De bouw van de nieuwe cafetaria werd door het huidige bestuur van Open Vld en CD&V goedgekeurd, maar het is de nieuwe coalitie VoorZwalm, CD&V en N-VA die het bouwproject in maart van start kan laten gaan. “Ik veronderstel dat zij het niet op de lange baan zullen schuiven, gezien dit eerder al beslist werd en veel inwoners vragende partij zijn”, besluit De Bleecker. Alles samen gaat het om een prijskaartje van 500.000 euro.