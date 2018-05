Nieuwbouw 't Roborstje opent vandaag de deuren 25 mei 2018

03u06 0 Zwalm Vandaag wordt de nieuwbouw van 't Roborstje officieel geopend. Die omvat niet enkel slaapkamers, maar ook een polyvalente ruimte die heel wat mogelijkheden biedt.

't Roborstje is een kleinschalig begeleidingstehuis binnen de bijzondere jeugdzorg en is gelegen in de Kloosterstraat. "Het gebouw waar we onze jongeren in begeleiden dateert van 1973 en voldeed niet meer aan de hedendaagse normen", vertelt directeur Geert Petit. "De slaapkamers waren te klein, er was amper bewegingsruimte en er zat geen isolatie tussen de kamers. Wanneer één van de jongere kinderen 's nachts huilde, werd iedereen wakker. Daarom werd besloten om het bestaande gebouw te renoveren en tegelijk een nieuwbouw te plaatsen. Het resultaat mag gezien worden. Nu kunnen we de jongeren de plek geven die ze nodig hebben. Onze medewerkers kunnen de twaalf jongeren nu in twee aparte leefgroepen begeleiden."





Naast slaapkamers beschikt de nieuwbouw ook over een polyvalente ruimte. "Er is meer dan voldoende ruimte om te knutselen, maar jongeren kunnen zich er ook even terugtrekken als het in de leefgroep te druk wordt. Daarbovenop beschikken we nu over een ruime vergaderruimte, die beschikbaar is voor alle medewerkers." De nieuwbouw wordt vanavond officieel geopend in aanwezigheid van het gemeentebestuur. (TVR)