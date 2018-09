Nieuw seizoen Zwalm Kluistert van start Thomas Vandewalle

03 september 2018

12u34 1

In Zwalm is de ticketverkoop voor het nieuwe seizoen van Zwalm Kluistert gestart. De nieuwe cultuurprogrammatie loopt van september tot april volgend jaar en wordt op gang getrokken door Yevgueni. De band rond Klaas Delrue stelt op vrijdag 21 september zijn zesde album ‘Tijd is alles’ voor in De Zwalmparel. Verder staan onder andere nog optredens van Patrick Riguelle, Yves Seghers en Eveline Cannoot, Frank Van der Linden, Laïs en Henk Rijckaert op het programma. Reserveren kan via de webshop op de gemeentelijke website. Meer info via 055/48.05.93 of cultuur@zwalm.be.