N-VA Zwalm stelt volledige lijst voor Thomas Vandewalle

04 september 2018

N-VA Zwalm heeft de volledige lijst voorgesteld waarmee de partij volgende maand naar de kiezer trekt. Zoals reeds eerder aangekondigd trekt onderwijzer Peter Van Den Haute de lijst. Ondernemer Christine Vallat en consultant Jan Soenen vervolledigen de top drie. De andere namen op de lijst zijn Michel Terryn, Christiane Bollaert, Baudewijn Diependaele, Josiane Ghistelinck, Freddy Huyghebaert, Willy Schiemsky, Marijke De Lange, Marina Maximova, Davy Van Gaver, Sarne De Vliegher, Lucienne Baudu, Nicole Matthijs, Lut Flamang, Willy De Vleeschauwer en Gerda Van Den Bulcke. Arts-specialist en nationaal N-VA-secretaris Louis Ide duwt de lijst. “Met deze groep mensen gaan we voor een warm en betrokken Zwalm”, zegt kandidaat-burgervader Peter Van Den Haute. “Een Zwalm met aandacht voor zacht toerisme, verkeerveiligheid, erfgoed, dorpshuizen, sociale cohesie en senioren. We binden de strijd aan tegen zwerfvuil, vereenzaming, erosie, enzovoort. Wij willen Zwalm de 21ste eeuw in loodsen, met een duidelijke visie op ruimtelijke ordening, gemeenteontwikkeling en goed bestuur.