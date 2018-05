N-VA wil fietskapel en bibliotheek in kerk 02 mei 2018

N-VA Zwalm heeft de speerpunten van haar verkiezingsprogramma bekend gemaakt. Opvallend is dat de partij de bib wil verhuizen naar de kerk van Munkzwalm en op de Zuidlaan een pleineffect wil creëren.





Weinig verrassend in het programma is dat N-VA Zwalm de kerken wil behouden en zoveel mogelijk ten dienste stellen van de inwoners. Des te verrassender zijn de bestemmingen die men voor ogen heeft. "Concreet zien we Wijlegem als een open fietskapel, Dikkele als concert- en tentoonstellingskerk en de kerk van Munkzwalm als bibliotheek", zegt lijsttrekker Peter Van Den Haute. "De kerk van Beerlegem met grote parking vlakbij kan als eredienstkerk worden gebruikt. De kelder van De Munk, waar nu de bib gehuisvest zit, leent zich perfect om gebruikt te worden als fuifzaaltje." Op de oude steenbakkerij in Roborst ziet de partij een groene KMO-zone, inclusief containerpark. In de Zuidlaan wil men vanaf de Zwalmbeek dan weer een pleineffect creëren waardoor auto's nog slechts traag door kunnen en er plaats ontstaat voor een wekelijkse markt. (TVR)