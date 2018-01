N-VA wil camera's aan glasbollen 26 januari 2018

02u53 0

N-VA Zwalm pleit voor camera's in de buurt van glasbollen om zo het sluikstorten te stoppen "Er is te weinig pakkans in Zwalm", haalde N-VA-raadslid Louis Ide tijdens de gemeenteraad aan. "Kijk maar eens naar de glasbollen in Hundelgem, waar vaak meer vuil naast dan in de glasbol ligt." Milieuschepen Eric De Vriendt (CD&V) wees op het feit dat er te weinig sociale controle is langs de Hundelgemsebaan. "Vaak komen ook inwoners van buurgemeenten er hun afval dumpen. We hebben andere locaties op het oog, waar meer sociale controle is. Makkelijk is het echter niet", aldus De Vriendt. "Niemand wil graag een glasbol naast de deur. We overwegen trouwens om ondergrondse glascontainers aan te schaffen. Die kosten al snel 20.000 euro." (TVR)