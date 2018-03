N-VA kiest voor verrassende lijsttrekker 15 maart 2018

Zwalm Verrassing bij N-VA Zwalm. De partij trekt niet met Louis Ide, maar wel met de relatief onbekende Peter Van Den Haute als lijsttrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen. Ide zal op zijn beurt de lijst duwen.

Als spreekbuis voor N-VA Zwalm in de gemeenteraad, leek het logisch dat de 44-jarige Louis Ide bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober opnieuw lijsttrekker zou worden. Niet dus. "Naast mijn politieke verantwoordelijkheden ben ik ook arts-specialist en nationaal partijsecretaris van de N-VA", vertelt Ide. "De Zwalmenaren verdienen een kandidaat-burgemeester die er voor de volle 100 procent kan voor gaan. Peter Van Den Haute is dan ook de geschikte man." De 51-jarige Van Den Haute geeft les aan het jezuïetencollege in Aalst en woont met zijn gezin in Hundelgem. "Ik wil niet langer aan de zijlijn blijven staan", zegt hij. "Er zijn veel punten in Zwalm die beter moeten en kunnen. Wij willen ons mooie groene Zwalm beschermen, het sociaal weefsel in de dorpen versterken, de zwakke weggebruikers beschermen,..." De 52-jarige in Frankrijk geboren onderneemster Christine Vallat staat op de tweede plaats. Jan Soenen (63) zal op de derde plaats staan. "Daarmee zijn de belangrijkste plaatsen op de lijst ingevuld. Met deze groep gaan we voor een veilig thuis in een welvarend Zwalm", besluit voorzitter Freddy Huyghebaert. (TVR)