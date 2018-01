Moet er nog glas zijn? 31 januari 2018

02u57 0 Zwalm De Zwalmenaren hebben na de feestdagen massaal hun glas gedumpt aan de glasbollen langs de Hundelgemsebaan. Zo staan en liggen er intussen al honderden flessen naast de containers.

"Het gaat om een uitzonderlijke situatie", laat milieuschepen Eric De Vriendt (CD&V) weten. "Door zieken bij Fost Plus heeft men de glasbollen niet tijdig kunnen leegmaken. Dat veroorzaakt op verschillende plaatsen problemen. Ook langs de glasbol op de parking van de Smatch in de Noordlaan staan heel wat flessen op de grond. De timing, net na de feestdagen, is helaas wat ongelukkig." N-VA Zwalm pleitte op de jongste gemeenteraad nog voor camera's aan de glasbollen langs de Hundelgemsebaan, omdat er ook op andere momenten heel wat afval wordt gedumpt.





Meer sociale controles

De gemeente ging hier niet op in, maar is wel op zoek naar een nieuwe locatie voor de glascontainers. "We zoeken een plek waar meer sociale controle is", aldus De Vriendt. De gemeente overweegt ook om ondergrondse glascontainers aan te schaffen. Die zouden minder zwerfvuil aantrekken en ook minder geluidsoverlast veroorzaken. (TVR)