Moeizaam treinverkeer in Zwalm: auto rijdt door slagboom en trein valt in panne Ronny De Coster

30 januari 2019

11u50 0 Zwalm Het treinverkeer tussen Oudenaarde en Zottegem verliep woensdagochtend moeilijk als gevolg van een ongeval én een panne.

Bij de overweg aan de Zuidlaan in Munkzwalm kon een auto op het besneeuwde wegdek niet tijdig stoppen: de wagen belandde op de sporen en reed er zich vast. Treinen konden er wel langs, maar moesten stapvoets rijden. De bestuurder van de auto kwam er met de schrik vanaf.

Tot overmaat van ramp viel op dezelfde spoorlijn ook een trein in panne. Dat was in de buurt van de Bruggenhoek. De NMBS stuurde een bus om de ongeveer twintig pendelaars op te pikken.