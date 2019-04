Minister geeft 2 miljoen euro subsidie voor riolering in centrum Munkzwalm en deelgemeente Boekel Ronny De Coster

12 april 2019

15u30 4 Zwalm Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van Den Heuvel (CD&V) komt met 2 miljoen euro over de brug voor de vernieuwing van het rioleringsnet in het centrum van Munkzwalm en in deelgemeente Sint-Blasius-Boekel. “Nu kunnen we starten met de opmaak van de plannen en dit samen met Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer voorzien in ons investeringsprogramma”, reageert burgemeester Eric De Vriendt (CD&V).

Het eerste project dat van de minister subsidies krijgt, is de aanleg van een gescheiden rioleringsnet in Sint-Blasius-Boekel. “180 huizen tussen de grens met Horebeke en het kruispunt Den Os lozen nu nog hun afvalwater in de beek. Het is de bedoeling, dat we dit naar het pompstation aan de Smarre brengen. Daarvoor vernieuwen we de riolering onder de Boekelbaan, Hooglaan, Eesstraat, Rijkekleie en Kouteren”, legt burgemeester Eric De Vriendt uit. De subsidie die de minister hiervoor heeft toegekend, bedraagt 1.427.212 euro.

Nog eens 470.000 euro is voorzien voor de vernieuwing van de riolering onder de Zuidlaan in centrumgemeente Munkzwalm. “Hier gaat het over het verzamelen van het afvalwater van de woningen tussen het kruispunt met de spoorweg en de beek. De aan te leggen rioleringen kan aansluiten op de collector die er al ligt”, zegt de burgemeester.

Maar eerst de Noordlaan

Wanneer de machines effectief oprukken, kan hij nog niet zeggen. “We moeten nu samen met Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen bekijken hoe we deze werken inpassen in onze investeringprogramma’s. Sowieso kunnen de twee projecten niet tegelijkertijd worden uitgevoerd: we kunnen de Boekelbaan en de Zuidlaan niet op hetzelfde moment opbreken. Dat zou op vlak van mobiliteit problemen geven. En de Zuidlaan komt alvast na de vernieuwing van de Noordlaan. Die staat al op onze planning en is voorzien om eind dit jaar te starten”, licht Eric De Vriendt toe.