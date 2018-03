Minister beschermt met afbraak bedreigde school 02 maart 2018

Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) beschermt met spoed het oude schooltje van Nederzwalm en redt het zo dus van de sloop. De Zwalmse meerderheidspartijen Open Vld en CD&V willen de school namelijk afbreken en er in de plaats een parking aanleggen. Die plannen zetten niet enkel bij de oppositie kwaad bloed, maar ook bij de Vrienden van de Zwalmse dorpen. Zij beschouwen het schoolgebouw als een landmark. Schepen van Gebouwen Johan De Bleecker (Open Vld) was gisteravond nog niet op de hoogte van de bescherming. "Wij blijven in elk geval achter onze plannen staan", klonk het kort. Binnen negen maanden beslist de minister over een eventuele definitieve bescherming van het schooltje. (TVR)