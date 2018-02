Met 1,56 promille op tegen verkeersbord 15 februari 2018

02u50 0

De 44-jarige N.V. uit Zwalm kreeg in de Oudenaardse politierechtbank een boete van 1.000 euro opgelegd nadat ze in Oudenaarde in beschonken toestand tegen een verkeersbord reed. De dame had 1,56 promille alcohol in het bloed, goed voor zo'n zes glazen alcohol. Naast de geldboete kreeg ze ook nog 23 dagen rijverbod. (TVR)