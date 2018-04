Maxim Pirard aast op twee wereldrecords 20-JARIGE WIL ZOVEEL MOGELIJK KILOMETERS FIETS IN 24 EN 48 UUR LIEKE D'HONDT

12 april 2018

02u51 0 Zwalm Als het even meezit, heeft de twintigjarige Maxim Pirard uit Zwalm in augustus twee wereldrecords op zijn naam staan. Maxim gaat tussen 8 en 10 augustus zoveel mogelijk kilometers fietsen in 24 en 48 uur tijd.

Maxim zal voor zijn wereldrecordpoging niet rondrijden in de Vlaamse Ardennen, maar wel in het virtuele trainingsprogramma 'Zwift'. Zowel bij profrenners als amateurs is Zwift tegenwoordig populair om te trainen. Terwijl je gewoon thuis op de rollen fietst, zie je op een scherm een virtuele omgeving. Zo fiets je met of tegen verschillende andere fietsliefhebbers over de hele wereld. "Om het record te breken moet ik in 24 uur ongeveer 700 kilometer fietsen en in 48 uur 1.300", zegt Maxim.





Dat zal een echte uitdaging worden voor de Zwalmenaar, al heeft hij wel al tien jaar ervaring als wielrenner. "Ik rijd wel vaker extreme afstanden. Zo heb ik ooit zeven dagen op rij 300 kilometer gefietst. Elke dag was er wel iemand die me overtuigde om een dag extra te rijden. Ik heb ook al trainingen van 400 en 500 kilometer op één dag achter de kiezen. Zo kwamen we op het idee om te proberen het wereldrecord te verbreken."





Als locatie voor zijn recordpoging kiest Maxim voor fietsenwinkel Veloloft van onder anderen Rik Verbrugghe en Greg Van Avermaet in Eke. Zij sponsoren Maxim al langer. "Het is de bedoeling om in de namiddag te starten. Zo heb ik snel de eerste nacht achter de rug. Als ik dan doorfiets voor de volgende 24 uur, valt de tweede nacht niet op het einde. Dat zou te zwaar zijn." Maxim hoopt dat andere wielrenners hem zullen steunen tijdens zijn tocht. "Omdat het een soort van computerspel is, kunnen ook andere mensen meefietsen. Ik kan bijvoorbeeld aan Zwift vragen om een evenement aan te maken zodat andere fietsers met mij kunnen meerijden. Ik heb er ook voor gekozen om mijn recordpoging te ondernemen tussen de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Spanje. Wie weet rijden er dus enkele profrenners een stukje met mij mee, zowel virtueel als in Veloloft."





Tegen de natuur in

De recordpoging van Maxim lijkt wel onbegonnen werk, want om het te halen moet hij aan een gemiddelde van dertig kilometer per uur rijden. Sportcoach Paul Van Den Bosch heeft wel bewondering voor de poging, maar voorspelt twee zware dagen voor Maxim. "Achtenveertig uur aan één stuk fietsen is een enorme prestatie. Je moet er niet alleen fysiek goed voor getraind zijn, je moet ook mentaal de nood aan slaap kunnen overwinnen. Ons lichaam heeft een dag- en nachtritme, waardoor we naar de avond toe het signaal krijgen dat we moeten slapen. Dat zal hij negeren en verder fietsen. Hij gaat eigenlijk tegen de natuur in. Echt gezond is dat niet, maar het zal geen onmiddellijke schade toebrengen aan zijn lichaam."