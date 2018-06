Matthijs Verschraegen op Open Vld-lijst 20 juni 2018

02u36 0

Open Vld Zwalm heeft tijdens haar jaarlijkse barbecue vijf nieuwe namen bekend gemaakt waarmee de partij in oktober naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt. Meest opvallende is de 23-jarige student Matthijs Verschraegen die al verschillende keer de media haalde met zijn verzameling over het Belgische koningshuis. Verschraegen is ook actief binnen de heemkundekring, de Nationale Strijdersbond en de Noord-Zuidwerking Horebeke-Zwalm. "Ik weet dus wel wat er leeft bij de Zwalmse bevolking.", aldus Verschraegen. Andere nieuwe namen op de lijst zijn Liliane Wambacq, Jo Duprez, Marleen Mornie en Marina De Vos. Eerder werd al bekend gemaakt dat Johan De Bleecker de lijst trekt. Jozef Van den Bulcke fungeert als lijstduwer. (TVR)