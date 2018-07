Massale vissterfte in Zwalmbeek HITTE EN WEINIGE REGEN EISEN TOL IN HET WATER THOMAS VANDEWALLE

24 juli 2018

02u25 0 Zwalm Op de Zwalmbeek drijven ter hoogte van de Boembekemolen minstens 100 dode vissen. De warme temperaturen en het gebrek aan wind zorgen ervoor dat er te weinig zuurstof in het water zit, waardoor de vissen massaal sterven. De provincie liet er nu een beluchter plaatsen om erger te voorkomen.

De aanhoudende droogte zorgt er voor dat ook de vissen in de Zwalmbeek het hard te verduren hebben. Het waterpeil staat er door de hitte en weinige regen bijzonder laag en dat heeft zo zijn gevolgen.





Vooral ter hoogte van de Boembekemolen drijven heel wat dode vissen. Minstens 100, al gaat het mogelijk om nog veel meer vissen. "De vissen hebben voldoende debiet nodig, zeker nu met deze hitte het zuurstofgehalte zo laag is", vertelt Ignace Walckiers van provincie Oost-Vlaanderen. "Sinds eind vorige week kregen we al verschillende meldingen van mensen die dode vissen opmerkten. Bijzonder jammer, want de fauna en flora in de Zwalm, een bijrivier van de Schelde en één van de belangrijkste waterlopen in de regio, deed het net bijzonder goed. De waterkwaliteit is er dan ook veel verbeterd."





Extra zuurstof

De provincie Oost-Vlaanderen liet nu in allerijl een beluchter plaatsen aan de molen om erger te voorkomen. "Er zijn enkele van onze mensen ter plaatse geweest om de situatie op te meten", vervolgt Walckiers. "Waar mogelijk, werden de dode vissen ook al meteen uit het water gehaald. Via de beluchter creëren we toch wat extra zuurstof in het water. Veel meer dan dat kunnen we voorlopig helaas niet doen. Enkel regen kan soelaas brengen. Daar zouden niet enkel de vissen wel bij varen."





Ook het Zwalmse gemeentebestuur kreeg intussen al verschillende meldingen van verontruste inwoners binnen. "Langs de Boembekemolen, die op de grens met Brakel en Zottegem ligt, passeren dan ook veel wandelaars en fietsers. Zelf zag ik ook al heel wat vissen aan het wateroppervlak naar lucht happen", zegt milieuschepen Eric De Vriendt (CD&V). "Dat valt nu des te meer op, omdat het visbestand de laatste jaren enorm is toegenomen. Wat me ook opvalt, is dat er op het wateroppervlak een groene laag drijft. Dat zou kunnen wijzen op algengroei. Het is dus vooral hopen dat het snel begint te regenen en dan liefst niet te veel ineens. Anders lopen we het risico dat de rioleringen het vele regenwater niet kunnen slikken en ook het vervuild water in de Zwalm terecht komt. Dat komt de vissen nog minder ten goede", besluit de schepen.